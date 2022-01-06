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Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате и сняли оцепление

  /   Обновлено: 06 января 2022 08:24
Происшествия
Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате и сняли оцепление
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Алма-Ата, 6 января. Абсолютно все военнослужащие покинули площадь Республики в Алма-Ате и сняли оцепление. Об этом сообщает корреспондент издания «Sputnik Казахстан».

Как минимум двое протестующих остаются на баррикадах махать флагами. Однако из-за тумана не удается разглядеть, что еще происходит на площади.

Ранее военные начали масштабную зачистку от мародеров в центре Алма-Аты. Три закрытых тентами КамАЗа с сотрудниками силовых ведомств подъехали на площадь Республики в качестве подмоги. Руководство страны призывает граждан сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам.

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алма-ата площадь республики беспорядки в казахстане
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