Военные покинули площадь Республики в Алма-Ате и сняли оцепление

Алма-Ата, 6 января. Абсолютно все военнослужащие покинули площадь Республики в Алма-Ате и сняли оцепление. Об этом сообщает корреспондент издания «Sputnik Казахстан».

Как минимум двое протестующих остаются на баррикадах махать флагами. Однако из-за тумана не удается разглядеть, что еще происходит на площади.

Ранее военные начали масштабную зачистку от мародеров в центре Алма-Аты. Три закрытых тентами КамАЗа с сотрудниками силовых ведомств подъехали на площадь Республики в качестве подмоги. Руководство страны призывает граждан сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам.