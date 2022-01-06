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Российские ретейлеры предупредили о подорожании смартфонов в 2022 году

Экономика
Российские ретейлеры предупредили о подорожании смартфонов в 2022 году
pixabay.com

Москва, 6 января. Ретейлеры и производители смартфонов заявили, что в 2022 году гаджеты могут подорожать на 5-17%.

На рынке гаджетов в новом году вряд ли что-то изменится в лучшую сторону. Дефицит смартфонов сохранится, а их стоимость может повыситься. Об этом сообщают «Известия».

Подорожание смартфонов в России в 2022 году может составить 5-17%. Это вызвано дефицитом комплектующих и трудностью доставки смартфонов с заводов в магазины. Кроме того, ситуация может усугубиться из-за запрета на импорт смартфонов России, о котором говорили в США.

«Вероятность такого развития событий крайне мала, но производители, скорее всего, предпочтут подстраховаться. То есть вендоры, чтобы минимизировать риски, будут отгружать в Россию меньше смартфонов», — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что участники рынка жилья рассчитывают на более медленное подорожание аренды. В прошлом году стоимость аренды в крупных городах в зависимости от числа комнат в квартире выросла на 20-30%.

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цены смартфон импорт
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