Три КамАЗа с военнослужащими прибыли к месту перестрелки в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Три тентованных КамАЗа с военнослужащими подъехали в центр бывшей столицы Казахстана, где проходит масштабная зачистка от мародеров.

Представители силовых структур продолжают антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Массовые беспорядки в городе сопровождаются мародерством со стороны протестующих. Власти призывают горожан сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам.

Военные на бронетранспортерах и бронемашинах окружили погромщиков в центре Алма-Аты. Местные СМИ сообщают о полусотне единиц боевой техники, которые выстроены по периметру площади. В центре кольца остаются около 200 погромщиков. Между зачинщиками беспорядков и силовиками началась перестрелка.