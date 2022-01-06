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Три КамАЗа с военнослужащими прибыли к месту перестрелки в Алма-Ате

  /   Обновлено: 06 января 2022 09:02
Происшествия
Три КамАЗа с военнослужащими прибыли к месту перестрелки в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Алма-Ата, 6 января. Три тентованных КамАЗа с военнослужащими подъехали в центр бывшей столицы Казахстана, где проходит масштабная зачистка от мародеров.

Представители силовых структур продолжают антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Массовые беспорядки в городе сопровождаются мародерством со стороны протестующих. Власти призывают горожан сохранять спокойствие и содействовать правоохранительным органам.

Военные на бронетранспортерах и бронемашинах окружили погромщиков в центре Алма-Аты. Местные СМИ сообщают о полусотне единиц боевой техники, которые выстроены по периметру площади. В центре кольца остаются около 200 погромщиков. Между зачинщиками беспорядков и силовиками началась перестрелка.

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протесты беспорядки перестрелка алма-ата
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