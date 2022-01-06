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Николас Кейдж умолял Копполу о роли в «Крестном отце — 3»

  /   Обновлено: 06 января 2022 07:58
Шоу-бизнес
Николас Кейдж умолял Копполу о роли в «Крестном отце — 3»
Кадр из фильма «невыносимая тяжесть огромного таланта»

Лос-Анджелес, 6 января. Голливудский актер Николас Кейдж рассказал, как отчаянно пытался уговорить своего дядю и режиссера Фрэнсиса Форда Копполу дать ему роль в триквеле «Крестного отца».

Легендарный постановщик снял киноленты «Разговор» и две части «Крестного отца», после чего в его карьере наступил не самый благоприятный период. Это вынудило его в 90-х запланировать съемки третьей части гангстерской драмы. Об этом сообщает ScreenRant.

Кейдж в недавнем интервью рассказал, что просил у своего дяди роль Винсента Манчини. Однако режиссер не пошел ему навстречу.

Николас Кейдж умолял Копполу о роли в «Крестном отце — 3»
Кадр из фильма «Крестный отец» /

«Это очень неловкий ответ на ваш вопрос, хорошо, потому что он касается семьи. Итак, дядя снимал "Крестный отец — 3", и я сказал: "Я действительно думаю, что мне следует сняться в твоем фильме, дядя. Я действительно думаю, что это хорошая идея, если бы ты выбрал меня. Я думаю, что мог бы сыграть эту роль"», — отметил актер.

Он добавил, что Коппола собирался отдать роль Энди Гарсии. Однако тот посчитал, что он больше подходит на роль Винсента Манчини. В результате Николас не получил роль, хотя очень хотел сняться в «Крестном отце».

Ранее стало известно, что съемки нового фильма режиссера и сценариста Кристофера Нолана начнутся в марте этого года. Речь идет о биографической драме «Оппенгеймер», в которой сыграет Киллиан Мерфи.

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кино николас кейдж фрэнсис форд коппола
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