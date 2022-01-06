Киев, 6 января. Вашингтон готов помочь украинскому правительству в области обеспечения поставок энергетических ресурсов для атомных электростанций. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Политик подчеркнула, что этот шаг со стороны Белого дома призван повысить украинскую энергобезопасность. Однако в Сети иначе восприняли эту речь.

«В Чернобыле уже провели эксперимент. Из Украины сделают испытательный полигон радиоактивных отходов открытого типа», — отреагировал WILD WOLF.

Владик С. уверен, что американцы будут проводить опыты. Им совершенно безразлична судьба украинцев, в том числе и их здоровье.

«А Латвия не против? БелАЭС им не нравится, а тут все норм, уже?» — с сарказмом поинтересовалась «Антиматерия».

Один из пользователей напомнил, что подобное соглашение было между США и Чехией. Однако Праге в результате пришлось разорвать договор.

«Вам никто не помогает. Просто бизнес — втюхать аборигенам бусики в обмен на ресурсы», — добавил Вадим.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что некомпетентность и жадность украинской власти может привести к катастрофе глобального масштаба на Украине. Пытаясь спасти ситуацию в энергетическом секторе, Кабинет министров пошел на радикальный шаг, запустив все украинские атомные электростанции на полную мощность.