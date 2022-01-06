Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 09:12
09:02
Армия
Группировка кораблей Северного флота и пограничники ФСБ проведут учения по защите Арктики
09:01
Общество
Жители Нур-Султана столпились у единственного работающего банка
09:00
Общество
В Петербурге не умеют прогнозировать: почему город столкнулся с мусорной проблемой
08:56
Политика
Политолог Золотарев объяснил, как Зеленский сможет ударить по Ахметову
08:52
Происшествия
Силовики ликвидировали десятки штурмовавших здание полиции в Алма-Ате
08:50
Политика
Политолог Ищенко: Россия победила оппонентов без войны
08:50
Происшествия
Президент Киргизии Жапаров обсудил с Токаевым и Путиным протесты в Казахстане
08:49
Политика
Политолог Суздальцев: украинцы думают, что Россия все простит
08:49
Армия
Северная Корея сообщила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты
08:46
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон были замечены на Багамах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи YouTube обеспокоены желанием США помогать Украине в атомной энергетике

Общество
Пользователи YouTube обеспокоены желанием США помогать Украине в атомной энергетике
pixabay.com

Киев, 6 января. Вашингтон готов помочь украинскому правительству в области обеспечения поставок энергетических ресурсов для атомных электростанций. Об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Политик подчеркнула, что этот шаг со стороны Белого дома призван повысить украинскую энергобезопасность. Однако в Сети иначе восприняли эту речь.

«В Чернобыле уже провели эксперимент. Из Украины сделают испытательный полигон радиоактивных отходов открытого типа», — отреагировал WILD WOLF.

Владик С. уверен, что американцы будут проводить опыты. Им совершенно безразлична судьба украинцев, в том числе и их здоровье.

«А Латвия не против? БелАЭС им не нравится, а тут все норм, уже?» — с сарказмом поинтересовалась «Антиматерия».

Один из пользователей напомнил, что подобное соглашение было между США и Чехией. Однако Праге в результате пришлось разорвать договор.

«Вам никто не помогает. Просто бизнес — втюхать аборигенам бусики в обмен на ресурсы», — добавил Вадим.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что некомпетентность и жадность украинской власти может привести к катастрофе глобального масштаба на Украине. Пытаясь спасти ситуацию в энергетическом секторе, Кабинет министров пошел на радикальный шаг, запустив все украинские атомные электростанции на полную мощность.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи YouTube обеспокоены желанием США помогать Украине в атомной энергетике
украина сша атомная энергетика украинцы
Комментировать