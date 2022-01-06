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Туман опустился на площадь Республики в Алма-Ате во время перестрелки

Происшествия
Туман опустился на площадь Республики в Алма-Ате во время перестрелки
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Алма-Ата, 6 января. На площади Республики в Алма-Ате опустился туман. В данный момент в этой части города происходит перестрелка правительственных сил с мародерами.

Журналисты из-за тумана не могут понять, что происходит на территории площади. Однако все еще можно услышать звуки одиночных выстрелов. Военным удалось отодвинуть журналистов и гражданских лиц примерно на сто метров.

После того как солдаты заставили людей отойти на 100 метров началась ожесточенная перестрелка. Территория вокруг площади находится под полным контролем военных. Им удалось занять удобные позиции, чтобы не дать протестующим добраться к акимату или президентской резиденции.

Ранее сообщалось, что военные на БТР взяли в кольцо протестующих в центре Алма-Аты. Большая зачистка от мародеров стартовала утром 6 января.

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Казахстан стрельба беспорядки
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