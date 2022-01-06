Военные на БТР взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты, идет перестрелка

Алма-Ата, 6 января. Военные на бронетранспортерах и бронемашинах окружили погромщиков в центре Алма-Аты. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Масштабная зачистка от мародеров началась утром в четверг, как и было объявлено ранее. В операции участвуют военные и правоохранители.

Местные СМИ сообщают о полусотне единиц боевой техники. Все они выстроены по периметру площади. В ее центре порядка 200 погромщиков, сообщает Sputnik Казахстан. Также стало известно, что между зачинщиками беспорядков и силовиками началась перестрелка.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают антитеррористическую спецоперацию в Алма-Ате с целью установить порядок в городе. Массовые беспорядки привели к мародерским действиям со стороны протестующих. Жителей города призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам. Также алматинцев предупредили об эвакуации с улиц города.