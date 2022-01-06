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Бавария назвала «наивной» позицию МИД Германии по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 06 января 2022 07:15
Политика
Бавария назвала «наивной» позицию МИД Германии по «Северному потоку — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Мюнхен, 6 января. Баварский премьер-министр Маркус Зедер назвал «наивной» позицию немецкого главы МИД Анналены Бербок относительно российского газопровода «Северный поток — 2».

Внешняя политика нового федерального правительства Германии ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Об этом Зедер рассказал телеканалу N-tv.

«"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока — 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — заявил он.

Кроме того, политик считает ошибкой скептицизм Бербок по отношению к «Северному потоку — 2». Бавария опасается неуверенной и наивной «зеленой» внешней политики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российский газопровод «Северный поток — 2» рычагом влияния Европы на политику России. Евросоюз может использовать трубопровод против России. Об этом Блинкен заявил в беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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газ бавария Бербок
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