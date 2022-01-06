Москва оказалась городом с самым высоким качеством жизни

Москва, 6 января. Грозный, Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Владимир и другие стали городами с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года.

Оценка качества жизни основывалась на склонности населения к миграции из родного города, уровне дохода населения, работе коммунальных служб, общественного транспорта, состоянии дорог и других критериях. Исследование проводил Финансовый университет при Правительстве РФ, передает «Российская газета».

Самые высокие показатели оказались у 15 российских городов. На первом месте оказалась Москва, далее расположился Петербург, на третьем месте — Грозный. Кроме того, высокое качество жизни оказалось у Магнитогорска, Владимира, Тулы и других городов.

Ранее УФО стал лидером по росту реальных зарплат в 2021 году. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru «Банк данных заработных плат» составили рейтинг реальных доходов по федеральным округам России. Возглавил этот список Урал, где динамика зарплат в 2021 году достигла 12%.