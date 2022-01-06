Банки и биржа прекратили работу в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Все финансовые организации Казахстана приостановили свою деятельность. Об этом рассказал пресс-секретарь нацбанка Олжас Рамазанов.

В стране приостановлена работа всех финансовых организаций. Об этом Рамазанов заявил в эфире телеканала «Хабар 24».

Протесты начались в Республике Казахстан из-за недовольства граждан повышением цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней акции переросли в массовые беспорядки. На этом фоне интернет и сотовую связь отключили по всей стране.

В Казахстане на фоне массовых беспорядков был введен режим чрезвычайного положения. Комендантом в Нур-Султане был назначен начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов. На этот период вводится ряд мер и временных ограничений, в том числе усиление охраны административных зданий. Это привело к падению курса биткоина.