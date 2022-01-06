Антитеррористическая спецоперация продолжается в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов продолжают антитеррористическую спецоперацию в Алма-Ате с целью установить порядок в городе. Информацию об этом передает гостелеканал «Хабар 24».

Массовые беспорядки привели к мародерским действиям со стороны протестующих. Жителей города призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам. Также алматинцев предупредили об эвакуации с улиц города.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности направит в Казахстан Коллективные миротворческие силы в ответ на запрос главы государства Касыма-Жомарта Токаева.