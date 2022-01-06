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Предприниматели более 150 раз обратились в НПП «Атамекен» из-за мародерства в Казахстане

Происшествия
Предприниматели более 150 раз обратились в НПП «Атамекен» из-за мародерства в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Нур-Султан, 6 января. Больше 150 обращений поступили в НПП «Атамекен» от предпринимателей. Причина сообщений заключается в фактах мародерства.

Массовые беспорядки превратились в террористические. На данный момент террористы совершили нападения не только на объекты бизнеса, но и на объекты жизнеобеспечения. Речь идет о больницах, государственных учреждениях, аэропорте и помещениях со стрелковым вооружением, передает Sputnik.

Демонстранты вышли на улицы Казахстана из-за увеличения цен на газ. В результате правительству страны пришлось усилить охрану всех зданий администрации в Нур-Султане. Власти также ввели комендантский час.

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Казахстан беспорядки мародерство
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