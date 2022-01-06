Эксперт Тузов оценил влияние стоимость газа на курс евро

Москва, 6 января. Курс евро реагирует на основные события в сфере экономики. Однако чтобы цены на газ повлияли на курс евро, они должны быть высокими не менее года.

Высокие цены должны распространяться не только на те объемы, которые реализуются на спотовом рынке, но и на большую часть потребляемого Европой газа. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов агентству «Прайм».

«Только тогда последствия высокой стоимости энергоносителей начнут значимо сказываться на объемах производства, уровне инфляции, экспортно-импортном балансе», — заявил он.

Тузов добавил, что нынешняя стоимость спотового газа в Европе в данный момент больше влияет на спекулянтов, чем на экономику. Кроме того, ЕС обеспечен поставками топлива благодаря контрактам с российской компанией «Газпром», согласно которым газ дешевле в четыре-пять раз, чем на спотовом рынке.

Ранее стоимость урана в мире поднялась на 8% из-за ситуации, сложившейся в Казахстане на фоне беспорядков. Цены в среду выросли на 8%, до 45,25 доллара за фунт против 42 долларов во вторник. При этом акции национальной атомной компании «Казатомпром», являющейся крупнейшим производителем урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 11%.