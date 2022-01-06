Рейсы в аэропорту Нур-Султана отменили до 12 часов дня

Нур-Султан, 6 января. Рейсы из аэропорта Нур-Султана в Алматы, Семей, Петропавловск, Актобе, Туркестан и Москву были отменены до 12 часов дня.

Ранее были отменены все поздние рейсы из-за введённого в столице комендантского часа. Кроме того, прилетевшие после 23:00 самолеты не будут принимать в воздушной гавани Нур-Султана.

Также известно, что пассажиры не могут сдать, обменять или приобрести новые билеты. А все из-за того, что на всей территории Казахстана не работает интернет и сотовая связь.

Также пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщала, что полеты из воздушной гавани не возобновятся в ближайшие часы.