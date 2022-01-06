Нур-Султан вернулся к обычной жизни после комендантского часа

Нур-Султан, 6 января. Нур-Сулатан после завершения комендантского часа вернулся к жизни в обычном режиме.

После завершения комендантского часа на дорогах Нур-Султана можно заметить большое количество автобусов. Часть из этих транспортных средств являются рейсовыми, другие имеют надпись «заказ». Жители стоят на остановках и добираются до рабочих мест.

Рядом с домом правительства решили поставить усиление. Корреспондент Sputnik Казахстан также заметил БТР, военных и сотрудников правоохранительных органов с огнестрельным вооружением у столичной воздушной гавани.

Члены ОДКБ ранее решили направить Коллективные миротворческие силы на территорию Казахстана. Массовые беспорядки начались в республике из-за увеличения в два раза цен на газ.