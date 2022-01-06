Административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану

Нур-Султан, 6 января. Все административные здания в столице Казахстана Нур-Султане взяты под усиленную охрану. Соответствующее заявление сделал начальник департамента полиции Ержан Саденов.

В Казахстане на фоне массовых беспорядков был введен режим чрезвычайного положения. Комендантом в Нур-Султане был назначен начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов. На этот период вводится ряд мер и временных ограничений, в том числе усиление охраны административных зданий.

Ранее председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян заявил, что организация направит в Казахстан миротворцев. Такое решение было принято после обращения президента республики Касыма-Жомарта Токаева.