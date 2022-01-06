Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 06:13
06:05
Политика
Нур-Султан вернулся к обычной жизни после комендантского часа
06:04
Происшествия
Административные здания в Нур-Султане взяли под усиленную охрану
06:03
Общество
Куркума оказалась полезным продуктом для лечения рака
06:00
Общество
Эпидемиолог Онищенко связал рост заболеваемости COVID-19 в США с празднованием Рождества
05:48
Общество
Жители России могут получить всю накопленную пенсию сразу через ПФР или НПФ
05:33
Общество
Пользователи Facebook нашли в протестах в Казахстане сходство с Майданом
05:25
Экономика
Экономист Кущ указал на неспособность Украины обеспечить себя газом
05:23
Происшествия
Мошенник выманил около 2,4 млн рублей у жителя Нового Уренгоя
05:05
Шоу-бизнес
Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы
05:01
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга обручилась с сыном известного ресторатора
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители России могут получить всю накопленную пенсию сразу через ПФР или НПФ

  /   Обновлено: 06 января 2022 05:48
Общество
Жители России могут получить всю накопленную пенсию сразу через ПФР или НПФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Россияне могут получить всю накопленную пенсию сразу, лично подав заявление в НПФ или ПФР, а также через почту, заранее нотариально заверив документы. Об этом сообщил представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

После получения заявления фонд выберет вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений, передает «Прайм». Возможны три вида выплат: накопительная пенсия (пожизненная), срочная пенсионная выплата (не менее десяти лет) или единовременная выплата. Последний способ будет выбран в случае, если накоплений мало — меньше 5% от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии. Второй вариант применяется из программ госсофинансирования накопительной пенсии и материнского капитала, отметил Биезбардис.

Также специалист сообщил, что на единовременную выплату пенсии может рассчитывать правопреемник в течение шести месяцев или позже, но при восстановлении сроков по суду. Необходимо предъявить документы, подтверждающие родство.

Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала, что председатели садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов не смогут включить свою работу в страховой стаж.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители России могут получить всю накопленную пенсию сразу через ПФР или НПФ
пенсия нпф пфр единовременная выплата пенсии
Комментировать