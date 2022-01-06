Жители России могут получить всю накопленную пенсию сразу через ПФР или НПФ

Москва, 6 января. Россияне могут получить всю накопленную пенсию сразу, лично подав заявление в НПФ или ПФР, а также через почту, заранее нотариально заверив документы. Об этом сообщил представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

После получения заявления фонд выберет вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений, передает «Прайм». Возможны три вида выплат: накопительная пенсия (пожизненная), срочная пенсионная выплата (не менее десяти лет) или единовременная выплата. Последний способ будет выбран в случае, если накоплений мало — меньше 5% от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии. Второй вариант применяется из программ госсофинансирования накопительной пенсии и материнского капитала, отметил Биезбардис.

Также специалист сообщил, что на единовременную выплату пенсии может рассчитывать правопреемник в течение шести месяцев или позже, но при восстановлении сроков по суду. Необходимо предъявить документы, подтверждающие родство.

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