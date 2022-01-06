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Пользователи Facebook нашли в протестах в Казахстане сходство с Майданом

Общество
Пользователи Facebook нашли в протестах в Казахстане сходство с Майданом
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 января. В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, связанные с подорожанием газа и других социально значимых товаров. Украинцы обсудили это событие в соцсетях.

Акции начались на западе республики, но затем распространились и на другие области. Протестующие требуют отставки правительства. Украинцы через Facebook сравнили события в Нур-Султане и Киеве.

«В Белоруссии провалились, здесь решили не раскачиваться, а сразу переть напролом, чтобы власть не опомнилась и не начала действовать. Желаю казахам устоять и не превратиться в окраину», — написала Ирина Г.

Владимир М. уверен, что Запад планирует очередной Майдан. Таким образом в стране пытаются поставить свое правительство, которое будет марионеткой у США и ЕС.

«Вполне закономерно казахи шли по украинскому пути самостийности, уверовав в свою избранность. Вот теперь это испытание для власти, насколько "кишка крепка". Ну, а рука "мирового сценариста" чувствуется», — написал Александр А.

Константин Р. считает, что Запад таким образом движется на Восток. При этом сценарии нигде и никогда не меняются. Теперь осталось ждать, когда США и Европа начнут говорить об ущемлении демократии.

Ранее стало известно, что протестующие в Казахстане захватили здание мэрии Алматинской области. Кадры произошедшего появились в социальных сетях.

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Казахстан украина протесты майдан
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