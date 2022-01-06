Экономист Кущ указал на неспособность Украины обеспечить себя газом

Киев, 6 января. Действия российской компании «Газпром», «спровоцированные политикой Европы» в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.

Политика Евросоюза может привести к остановке транзита газа из России через Украину. Об этом рассказал экономист Алексей Кущ «Главреду».

«Газпром нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к Турецкому потоку). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии. Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы», — сказал он.

Кущ заявил, что ГТС Украины в скором времени станет не нужна Евросоюзу. Германия получает относительно дешевое топливо благодаря политическому лоббированию «Северного потока» и «Северного потока — 2». По тому же принципу поступают Турция и Польша. Только Украина отказалась покупать у России газ напрямую и не может обеспечить себя дешевым газом.

Ранее рост цен на газ довел до кризиса крупнейший маслозавод Украины. Крупнейший на Украине «Яготинский маслозавод», расположенный в Киевской области, находится на грани остановки. Причиной частичного прекращения производства стало десятикратное подорожание газа.