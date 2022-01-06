Мошенник выманил около 2,4 млн рублей у жителя Нового Уренгоя

Салехард, 6 января. Житель Нового Уренгоя перевел почти 2,4 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником прокуратуры, сообщили в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Молодому человеку 1998 года рождения позвонил незнакомец. Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры и заявил, что на собеседника пытались оформить кредит. Мошенник убедил собеседника взять в банке заем на 1,5 млн рублей и перевести эти деньги на указанный им счет, якобы чтобы отменить незаконную операцию.

Потерпевший выполнил инструкции злоумышленника. Вместе с кредитом он перевел преступнику более 880 тысяч рублей из собственных сбережений. Получив средства, мошенник перестал выходить на связь с молодым человеком. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ), сообщил «Ямал-Медиа».

Ранее сотрудники СК Тазовского района Ямала завершили расследование дела о грабеже с применением насилия в отношении восьмилетних детей. Все материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.