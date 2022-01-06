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Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы

  /   Обновлено: 06 января 2022 05:05
Шоу-бизнес
Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы
Кадр из фильма «Джон Уик»

Лос-Анджелес, 6 января. Американский актер Киану Ривз назвал список из 18 фильмов, которые являются у него самыми любимыми.

Артист стал голливудской звездой после своего дебюта в научно-фантастическом боевике «Матрица». В 2021 году он вновь примерил на себя роль избранного Нео, когда сыграл в четвертой части кинофраншизы под названием «Воскрешение». Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью Ривз рассказал, что его коллега по «Матрице» Кэрри-Энн Мосс спросила актера, какие фильмы ей следует смотреть со своими детьми. В ответ он перечислил полный список своих любимых кинолент.

Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы
Кадр из фильма «Матрица» /

В него вошли такие картины как «Заводной Апельсин», «Семь самураев», «Зловешие мертвецы», «Профессионал» и «Безумный Макс 2: Воин дороги». Также актер назвал «Джоси Уэйлс – человек вне закона», «Большой Лебовски» и «Доктор Стрейнджлав». Единственный фильм, который Киану посоветовал из собственной фильмографии — психологический триллер «Неоновый демон».

Ранее стало известно, что Киану Ривз может сняться в новом сериале «Дьявол в белом городе». Проект продюсируют режиссер Мартин Скорсезе и актер Леонардо Ди Каприо.

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