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Дочь Спилберга обручилась с сыном известного ресторатора
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Дочь Спилберга обручилась с сыном известного ресторатора

  /   Обновлено: 06 января 2022 05:01
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга обручилась с сыном известного ресторатора
wikimedia.org  /  Justin Higuchi / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 6 января. Певица Саша Спилберг, являющаяся дочерью знаменитого режиссера, обручилась с Гарри Макнелли, сыном известного ресторатора Кита Макнелли.

Жених оповестил фанатов о помолвке через свою страницу в Instagram. Об этом сообщает Fox News.

«Когда Гарри Макнелли сделал предложение Саше Спилберг в канун Нового года. Она сказала "Да!"» — подписал он свой пост.

Дочь постановщика в ноябре 2020 опубликовала через аккаунт в Twitter фотографию, на которой написано, что она собирается выйти замуж за Гарри. После заявления о планах на свадьбу она вновь обновила свои соцсети, но уже поделилась снимком обручального кольца на пальце.

«Мой дневник снова доказывает мою правоту. Это было после нашего ПЕРВОГО свидания, я ненормальная или что (я никогда раньше не делала таких громких заявлений)», — отметила Спилберг.

Саша в настоящее время работает актрисой и ведет музыкальную карьеру. Однако она решила не использовать свою знаменитую фамилию и взяла себе псевдоним Баззи Ли.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл отсудила у британского таблоида The Mail on Sunday менее двух долларов из-за вторжения в ее частную жизнь. Суд постановил, что издание нарушило конфиденциальность бывшей актрисы, когда опубликовало ее переписку с отцом.

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