Дочь Спилберга обручилась с сыном известного ресторатора

Лос-Анджелес, 6 января. Певица Саша Спилберг, являющаяся дочерью знаменитого режиссера, обручилась с Гарри Макнелли, сыном известного ресторатора Кита Макнелли.

Жених оповестил фанатов о помолвке через свою страницу в Instagram. Об этом сообщает Fox News.

Дочь постановщика в ноябре 2020 опубликовала через аккаунт в Twitter фотографию, на которой написано, что она собирается выйти замуж за Гарри. После заявления о планах на свадьбу она вновь обновила свои соцсети, но уже поделилась снимком обручального кольца на пальце.

My diary proves to be right yet again pic.twitter.com/tJlMyhm27C