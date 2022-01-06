Цена на уран поднялась на 8% из-за протестов в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Стоимость урана в мире поднялась на 8% из-за ситуации, сложившейся в Казахстане на фоне беспорядков. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой фирмы UxC.

Цены в среду выросли на 8%, до 45,25 доллара за фунт против 42 долларов во вторник. При этом акции национальной атомной компании «Казатомпром», являющейся крупнейшим производителем урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 11%.

Казахстан занимает второе место в мире по изученным запасам природного урана, также страна производит более 40% мировых поставок данного металла.

Протесты начались в Республике Казахстан из-за недовольства граждан повышением цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней акции переросли в массовые беспорядки. На этом фоне интернет и сотовую связь отключили по всей стране, что привело к падению курса биткоина.