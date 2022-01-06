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Блинкен заявил о влиянии ЕС на Россию с помощью «Северного потока — 2»

Политика
Блинкен заявил о влиянии ЕС на Россию с помощью «Северного потока — 2»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 6 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российский газопровод «Северный поток — 2» рычагом влияния Европы на политику России.

Евросоюз может использовать «Северный поток — 2» против России. Об этом Блинкен заявил в беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

«"Северный поток — 2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — заявил он.

По словам Блинкена, трудно представить, что газ потечет по трубопроводу на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Анналена Бербок в свою очередь заявила, что США и ФРГ договорились принимать меры, если Москва будет якобы использовать поставки газа в качестве «оружия».

Ранее Блинкен заявил об участии Европы в диалоге России и США. Вашингтон намерен обеспечить полноценное участие Европы в грядущем диалоге с Москвой. Об этом он заявил также в беседе с главой МИД Германии Бербок.

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