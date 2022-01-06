Полеты из аэропорта Алма-Аты не возобновятся в ближайшие часы

Алма-Ата, 6 января. Международный аэропорт Алма-Аты не возобновит работу в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Протестующие захватили крупнейший аэропорт Казахстана. На этом фоне было принято решение не принимать прилетающие самолеты. На данный момент стало известно, что работа воздушной гавани не будет возобновлена в ближайшие часы.

Согласно предоставленной ранее информации, захватившие аэропорт Алма-Аты протестующие покинули здание. Об этом сообщает издание Kaztag со ссылкой на источник.