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Полеты из аэропорта Алма-Аты не возобновятся в ближайшие часы

  /   Обновлено: 06 января 2022 04:22
Общество
Полеты из аэропорта Алма-Аты не возобновятся в ближайшие часы
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Алма-Ата, 6 января. Международный аэропорт Алма-Аты не возобновит работу в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Протестующие захватили крупнейший аэропорт Казахстана. На этом фоне было принято решение не принимать прилетающие самолеты. На данный момент стало известно, что работа воздушной гавани не будет возобновлена в ближайшие часы.

Согласно предоставленной ранее информации, захватившие аэропорт Алма-Аты протестующие покинули здание. Об этом сообщает издание Kaztag со ссылкой на источник.

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Казахстан беспорядки алма-ата
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