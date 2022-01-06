Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 04:39
04:32
Политика
Блинкен заявил о влиянии ЕС на Россию с помощью «Северного потока — 2»
04:22
Общество
Полеты из аэропорта Алма-Аты не возобновятся в ближайшие часы
04:15
Происшествия
Обрыв проводов парализовал движение трамваев и троллейбусов в Петербурге
04:00
Политика
Не хватает кадров и денег: почему Литве не удастся построить собственную АЭС
03:53
Политика
Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан
03:35
Спорт
Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии
03:14
Общество
Диетолог Золотарев назвал мед «страшным продуктом»
03:07
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин призвал представителя ЕС Борреля поехать на границу с Крымом
02:57
Шоу-бизнес
Майкл Б. Джордан пригласил Дензела Вашингтона в Marvel
02:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл отсудила у Mail on Sunday один фунт стерлингов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан

  /   Обновлено: 06 января 2022 03:53
Политика
Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Москва, 6 января. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не требуется одобрение российского парламента для введения вооруженных сил в Казахстан.

Для введения вооруженных сил у ОДКБ есть специальный устав. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций», — сказал Калашников.

Ранее сообщалось, что ОДКБ направит миротворцев в Казахстан. ОДКБ по решению совета коллективной безопасности направит Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Члены ОДКБ помогут стабилизировать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан
Казахстан одкб калашников
Комментировать