Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан

Москва, 6 января. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не требуется одобрение российского парламента для введения вооруженных сил в Казахстан.

Для введения вооруженных сил у ОДКБ есть специальный устав. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций», — сказал Калашников.

Ранее сообщалось, что ОДКБ направит миротворцев в Казахстан. ОДКБ по решению совета коллективной безопасности направит Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Члены ОДКБ помогут стабилизировать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян.