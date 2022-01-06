Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 04:39
04:32
Политика
Блинкен заявил о влиянии ЕС на Россию с помощью «Северного потока — 2»
04:22
Общество
Полеты из аэропорта Алма-Аты не возобновятся в ближайшие часы
04:15
Происшествия
Обрыв проводов парализовал движение трамваев и троллейбусов в Петербурге
04:00
Политика
Не хватает кадров и денег: почему Литве не удастся построить собственную АЭС
03:53
Политика
Депутат ГД Калашников: у ОДКБ есть устав для введения вооруженных сил в Казахстан
03:35
Спорт
Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии
03:14
Общество
Диетолог Золотарев назвал мед «страшным продуктом»
03:07
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин призвал представителя ЕС Борреля поехать на границу с Крымом
02:57
Шоу-бизнес
Майкл Б. Джордан пригласил Дензела Вашингтона в Marvel
02:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл отсудила у Mail on Sunday один фунт стерлингов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии

Спорт
Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии
Global Look Press  /  Spain Oscar Barroso/Keystone Press Agency

Канберра, 6 января. Власти Австралии аннулировали визу прибывшего на турнир Большого шлема сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна на несколько часов. Из-за ошибки при подаче документов на визу Джокович не смог пройти паспортный контроль. Теперь, согласно австралийскому законодательству, спортсмен должен покинуть страну.

По данным СМИ, ошибку допустил помощник теннисиста, выбравший тип визы, которую с медотводом от вакцинации. Местные власти сообщили, что не планируют помогать теннисисту с получением визы для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Ситуация возмутила отца первой ракетки. По его словам, Новака Джоковича держат «в плену». Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре заверил теннисиста, что сербские власти будут бороться за него.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу. Он заявил, что лучший теннисист мира будет выслан из страны, если не представит убедительных доводов отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии
австралия теннис джокович
Комментировать