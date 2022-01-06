Первая ракетка мира Джокович может пропустить турнир Большого шлема в Австралии

Канберра, 6 января. Власти Австралии аннулировали визу прибывшего на турнир Большого шлема сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна на несколько часов. Из-за ошибки при подаче документов на визу Джокович не смог пройти паспортный контроль. Теперь, согласно австралийскому законодательству, спортсмен должен покинуть страну.

По данным СМИ, ошибку допустил помощник теннисиста, выбравший тип визы, которую с медотводом от вакцинации. Местные власти сообщили, что не планируют помогать теннисисту с получением визы для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Ситуация возмутила отца первой ракетки. По его словам, Новака Джоковича держат «в плену». Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре заверил теннисиста, что сербские власти будут бороться за него.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу. Он заявил, что лучший теннисист мира будет выслан из страны, если не представит убедительных доводов отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.