Экс-глава МИД Украины Климкин призвал представителя ЕС Борреля поехать на границу с Крымом

Киев, 6 января. Главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю необходимо поехать на границу с Крымом. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава евродипломатии находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января. Климкин подчеркнул важность для Киева поездки Борреля в Донбасс, однако, по его словам, такие поездки «становятся рутиной». При этом он заявил, что представителю ЕС необходимо отправиться на границу с Крымом.

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — сообщил бывший министр.

Ранее Боррель обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины и России, а также предложенные Москвой гарантии безопасности.