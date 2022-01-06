Майкл Б. Джордан пригласил Дензела Вашингтона в Marvel

Лос-Анджелес, 6 января. Голливудский актер Майкл Б. Джордан заявил, что хотел бы видеть коллегу Дензела Вашингтона в одном из проектов кинематографической вселенной Marvel.

Артист исполнил роль антагониста Киллмонгера в кинокомиксе «Черная пантера». Последней его работой является драма «Журнал для Джордана», которую снял Вашингтон. Об этом сообщает ScreenRant.

В рамках продвижения киноленты актеры дали интервью. В нем Майкл в ответ на вопрос журналиста выразил надежду, что его более опытный коллега однажды присоединиться к киновселенной Marvel.

«ДА! Без колебаний. На самом деле у меня есть кое-что на уме. Но да!» — отметил Джордан.

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В ответ Дензел попросил Майкла поторопиться. Он также порекомендовал ему сосредоточиться на каком-то одном проекте.

«После того как я закончу «Крид-3». Ты понимаешь, о чем я говорю? Как только я закончу этот проект, мой разум сможет переключиться на другие творческие вещи», — предупредил артист.

Ранее стало известно, что звезда «Мстителей» Крис Эванс готовится примерить на себя образ актера 1950-х Джина Келли, который прославился благодаря роли в мюзикле «Поющие под дождем». Студия проекта неизвестна.