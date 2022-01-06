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Меган Маркл отсудила у Mail on Sunday один фунт стерлингов

Шоу-бизнес
Меган Маркл отсудила у Mail on Sunday один фунт стерлингов
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 6 января. Герцогиня Сассекская Меган Маркл отсудила у британского таблоида The Mail on Sunday менее двух долларов из-за вторжения в ее частную жизнь.

Суд постановил, что издание нарушило конфиденциальность бывшей актрисы, когда опубликовало ее переписку с отцом. На своем сайте таблоид опубликовал заявление, в котором признал проигрыш и свою вину перед Меган. Об этом сообщает The Guardian.

«Герцогиня Сассекская получит номинальную сумму в 1 фунт стерлингов после того как суд решил, что британская газета в воскресенье вторглась в ее частную жизнь», — отметил автор.

Меган Маркл отсудила у Mail on Sunday один фунт стерлингов
pixabay.com /

Источник сообщает, что эти деньги Маркл получит исключительно за нарушение конфиденциальности. Кроме того, ей будет выплачена неуказанная сумма за нарушение авторских прав и гонорары адвокатам. В заявлении The Mail on Sunday говорится, что все финансовые вопросы были улажены, но конкретные цифры не разглашаются.

Ранее королевские информаторы сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл несчастливы, несмотря на то, что они живут в доме мечты за 11 миллионов долларов. Тяжелый люкс в районе Монтесито, по их словам, давит на сбежавших герцога и герцогиню Сассекских.

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суд королевская семья меган маркл the mail on sunday
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