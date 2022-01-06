ОДКБ: Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение

Москва, 6 января. Секретариат ОДКБ получил обращение Казахстана об оказании помощи, сообщил пресс-секретарь организации.

Республика рассматривает складывающуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. Об этом говорится в обращении страны в ОДКБ.

Уточняется, что Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ. Нур-Султан направил обращение к главам стран-членов об оказании военной помощи республике.

Ранее ОДКБ по решению совета коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Речь идет о действиях в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности.