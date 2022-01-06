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Кремль распространил заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан

Политика
Кремль распространил заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 6 января. Кремль опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ премьера Армении Никола Пашиняна о направлении миротворцев организации в Казахстан.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к ОДКБ, чтобы они оказали помощь в стабилизации обстановки в стране. Происходящее в республике он назвал внешней агрессией, речь идет об угрозе целостности государства.

Согласно заявлению Пашиняна, в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы нацбезопасности и суверенитета Казахстана, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику. Миротворцы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Ранее Пашинян опубликовал свое обращение в Facebook. Об этом пишет ФАН.

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Казахстан одкб пашинян
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