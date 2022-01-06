Нур-Султан, 6 января. Официальные сайты органов властей и телеканалов оказались снова недоступными.

Массовые беспорядки в Казахстане привели к отключению интернета и сотовой связи. Также стали недоступны официальные сайты органов властей и телеканалов.

Ранее стало известно, что жителям Казахстана уже не удается зайти на сайты таких СМИ, как zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz и Sputnik. АО «Казахтелеком» ограничил доступ к интернету по всей стране. Решение было принято на фоне беспорядков в Алма-Ате.