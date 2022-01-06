МИД РФ призвал россиян укрыться дома из-за введения комендантского часа в Казахстане

Москва, 6 января. Российское Министерство иностранных дел призвало граждан, которые находятся на территории Казахстана, укрыться дома. Причина такой рекомендации заключается во введении комендантского часа в республике.

МИД РФ из-за введения комендантского часа на территории Казахстана призвало граждан России укрыться дома или в отелях с запасами продуктов, а также следить за сообщениями ближайшего дипломатического представительства РФ. В данный момент в республике происходят массовые беспорядки.

Акции протеста начались в Казахстане в первых числах текущего года. Демонстранты вышли на улицы из-за увеличения цены на газ. Беспорядки начались в газодобывающих городах, однако спустя короткий промежуток времени перекинулись и на другие города Казахстана.

Российское Министерство иностранных дел недавно также призывало россиян избегать мест скопления людей в Казахстане.