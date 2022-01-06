Академия звукозаписи США перенесла церемонию «Грэмми» из-за COVID-19

Лос-Анджелес, 6 января. Церемония вручения награды «Грэмми» перенесена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщили в Академии звукозаписи США.

Новая дата церемонии пока не известна. Решение отложить мероприятие также связано с тем, что на фоне распространения COVID-19 большинство артистов не пожелали лично присутствовать на церемонии 31 января

Полный список кандидатов на премию объявили 23 ноября. Наибольшее число номинаций собрал джазовый музыкант Джон Батист. Он может получить 11 статуэток. Певец Джастин Бибер, артистки Doja Cat и H.E.R. заявлены в восьми категориях, Оливия Родриго и Билли Айлиш — в семи.

В декабре рэпер Дрейк попросил Американскую академию звукозаписи отозвать его кандидатуру из числа номинантов на музыкальную премию «Грэмми». Но причины такого решения артиста не сообщаются.

Ранее организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям. Теперь комитет выбирает победителей только в технических категориях.