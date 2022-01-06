Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 01:38
01:35
Общество
Сайты телеканалов и органов власти оказались снова недоступны в Казахстане
01:18
Политика
МИД РФ призвал россиян укрыться дома из-за введения комендантского часа в Казахстане
01:18
Общество
Академия звукозаписи США перенесла церемонию «Грэмми» из-за COVID-19
00:58
Происшествия
МИД Казахстана: страна продолжит обеспечивать безопасность народа и иностранцев
00:54
Политика
ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
00:48
Происшествия
Алматинцев предупредили об эвакуации города по громкоговорителю
00:47
Политика
Обещания Байдена победить COVID-19 в США привели к новым рекордам заболеваемости
00:45
Происшествия
ФАН публикует видео с захватом грузовика ОМОНа протестующими в Алма-Ате
00:44
Происшествия
Кадры разгромленной администрации в Алма-Ате появились в Сети
00:44
Происшествия
Жители Алма-Аты с вещами пытаются покинуть аэропорт
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Академия звукозаписи США перенесла церемонию «Грэмми» из-за COVID-19

  /   Обновлено: 06 января 2022 01:18
Общество
Академия звукозаписи США перенесла церемонию «Грэмми» из-за COVID-19
wikipedia.org  /  Allanbcool

Лос-Анджелес, 6 января. Церемония вручения награды «Грэмми» перенесена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщили в Академии звукозаписи США.

Новая дата церемонии пока не известна. Решение отложить мероприятие также связано с тем, что на фоне распространения COVID-19 большинство артистов не пожелали лично присутствовать на церемонии 31 января

Полный список кандидатов на премию объявили 23 ноября. Наибольшее число номинаций собрал джазовый музыкант Джон Батист. Он может получить 11 статуэток. Певец Джастин Бибер, артистки Doja Cat и H.E.R. заявлены в восьми категориях, Оливия Родриго и Билли Айлиш — в семи.

В декабре рэпер Дрейк попросил Американскую академию звукозаписи отозвать его кандидатуру из числа номинантов на музыкальную премию «Грэмми». Но причины такого решения артиста не сообщаются.

Ранее организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям. Теперь комитет выбирает победителей только в технических категориях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Академия звукозаписи США перенесла церемонию «Грэмми» из-за COVID-19
шоу-бизнес грэмми коронавирус
Комментировать