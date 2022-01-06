МИД Казахстана: страна продолжит обеспечивать безопасность народа и иностранцев

Нур-Султан, 6 января. Казахстан продолжит обеспечивать права и интересы всего полиэтнического народа и безопасность иностранцев. Об этом информирует МИД страны.

Власти обеспечат безопасность находящихся в стране иностранцев, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Речь идет о защите дипломатов, журналистов, иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

Ранее МИД РФ заявил об отсутствии данных о пострадавших российских гражданах в Казахстане. Подчеркивалось, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане.