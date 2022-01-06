ОДКБ направит миротворцев в Казахстан

Алма-Ата, 6 января. ОДКБ по решению совета коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Члены ОДКБ помогут стабилизировать ситуацию в Казахстане на фоне массовых протестов. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы призвали срочно рассмотреть обращение Токаева к ОДКБ. России не нужно вмешиваться в ситуацию в Казахстане наобум. Москве необходимо понять, как лучше помочь стабилизировать ситуацию в республике, заявил депутат Госдумы Константин Затулин