Алматинцев предупредили об эвакуации города по громкоговорителю

Алма-Ата, 6 января. Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупреждают об эвакуации с улиц на фоне массовых протестов.

В Алма-Ате планируется зачистка улиц. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Ранее очевидцы заявили о начале боев на улицах Алма-Аты. Горожане опубликовали соответствующее видео. На кадрах прохожие спасаются бегством, на фоне слышны, предположительно, автоматные очереди.

В городе объявили начало антитеррористической операции. Уже известно о смерти двоих военных, которые принимали в ней участие. Также был захвачен аэропорт Алма-Аты.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в начале нового года. Протестующие выступают против двукратного увеличения цен на сжиженный газ.