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Обещания Байдена победить COVID-19 в США привели к новым рекордам заболеваемости

Политика
Обещания Байдена победить COVID-19 в США привели к новым рекордам заболеваемости
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 6 января. Президент США Джо Байден полгода назад обещал, что ко Дню независимости страна победит коронавирус, но сегодня она сталкивается с рекордными показателями заболеваемости. Об этом сообщает Fox News.

Глава Белого дома ранее заявлял, что к 4 июля 2021 года в Соединенных Штатах Америки будет привито 70% взрослого населения. Однако сейчас уровень заболеваемости бьет рекорды, и в этом политик обвиняет непривитых граждан. Об этом сообщает Fox News.

«В понедельник в 3 января США было зарегистрировано более 1 млн новых случаев заражения коронавирусом, что установило мировой рекорд и почти вдвое превысило предыдущий рекорд, установленный на прошлой неделе. Число госпитализаций также резко возросло по всей стране, но в последние недели смертность оставалась относительно стабильной», — говорится в материале.

Обещания Байдена победить COVID-19 в США привели к новым рекордам заболеваемости
Федеральное агентство новостей /

Байден подчеркнул, что нет никакого оправдания тому, что граждане отказываются от прививки. Особенно, учитывая распространение омикрон-штамма COVID-19.

«Но коронавирус в настоящее время свирепствует среди вакцинированного населения из-за высокой трансмиссивности штамма "Омикрон"», — резюмировал автор.

Ранее сенатор Тед Круз заявил, что республиканская партия, в случае, если ей удастся получить большинство мест в Конгрессе после промежуточных выборов 2022 года, инициирует процедуру импичмента против президента Джо Байдена. По его мнению, она должна работать не так, но эти правила установили демократы.

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