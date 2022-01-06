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ФАН публикует видео с захватом грузовика ОМОНа протестующими в Алма-Ате

Происшествия
ФАН публикует видео с захватом грузовика ОМОНа протестующими в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 6 января. Видео с захватом грузовика ОМОНа участниками массовых беспорядков в Алма-Ате попало в распоряжение Федерального агентства новостей.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. К этому часу на всей территории республики введен режим ЧП. Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Аты, аэропорт и здание управления комитета по нацбезопасности, вандалы громят офисы, магазины и банки.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео из Алма-Аты. На кадрах прохожие спасаются бегством, на фоне слышны, предположительно, автоматные очереди. Мародеры крушат офисы, терминалы и магазины, сообщило МВД Казахстана.

Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокации, информируют СМИ республики. Известно, что беспорядки уже повлекли человеческие жертвы — погибли восемь силовиков, более 300 получили ранения.

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Казахстан протесты беспорядки
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