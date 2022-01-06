Кадры разгромленной администрации в Алма-Ате появились в Сети

Алма-Ата, 6 января. Протестующие захватили городскую администрацию в Алма-Ате. В Сети появились кадры разгромленного здания.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Митингующие захватывают административные здания одно за другим.

Так, они силой взяли здание городской администрации Алма-Аты и устроили в нем поджог. Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места происшествия, на которых видны разгромленные кабинеты.

Беспорядки по всему Казахстану набирают обороты. Так, ранее стало известно, что мародеры на бульдозере вскрыли один из банков в Алма-Ате.