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Жители Алма-Аты с вещами пытаются покинуть аэропорт
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Жители Алма-Аты с вещами пытаются покинуть аэропорт

  /   Обновлено: 06 января 2022 00:44
Происшествия
Жители Алма-Аты с вещами пытаются покинуть аэропорт
wikipedia.org  /  Nikolay Yushnikov/Общественное достояние

Алма-Ата, 6 января. Жители Алма-Аты с вещами пытаются улететь с международного аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отменены рейсы в авиакомпании «Белавиа» в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву. Антитеррористическая операция в городе находится в активной фазе.

Согласно опубликованному ролику, возле здания международного аэропорта Алма-Аты собралась толпа. Люди с вещами пытаются попасть на самолеты.

Накануне власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране. Вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

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