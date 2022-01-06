Жители Алма-Аты с вещами пытаются покинуть аэропорт

Алма-Ата, 6 января. Жители Алма-Аты с вещами пытаются улететь с международного аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отменены рейсы в авиакомпании «Белавиа» в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву. Антитеррористическая операция в городе находится в активной фазе.

Согласно опубликованному ролику, возле здания международного аэропорта Алма-Аты собралась толпа. Люди с вещами пытаются попасть на самолеты.

Накануне власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране. Вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.