Алматинцам сообщили о бесперебойном водоснабжении и работе электричества

Алма-Ата, 6 января. Администрация Алма-Аты опровергла сообщения о возможных перебоях с водоснабжением и электричеством в городе.

Все объекты водоотведения Алма-Аты работают в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

«Информация об ожидаемых перебоях электричества и водоснабжения не соответствует действительности. Все объекты холодного водоснабжения и водоотведения города Алматы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее двое военных Казахстана погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алма-Ата. Протестующим удалось проникнуть на территорию аэропорта в Алма-Ате. Акции протеста стартовали на территории Казахстана три дня назад. Жители выступают против резкого увеличения стоимости сжиженного газа.