Генпрокурор Аризоны Брнович: год сменился, а неудачная политика Байдена осталась

Вашингтон, 6 января. Новый год пришел, но неудачная пограничная политика президента США Джо Байдена осталась, и в 2022 году все будет только хуже. Об этом заявил генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович.

Политик считает, что уровень угрозы на американской южной границе сильно возрастает, что должно вызывать беспокойство у граждан. Об этом сообщает Fox News.

«Мы вступили в новый год, но мы все еще видим старую, неудачную политику вдоль южной границы Америки, которая создала один из худших кризисов в области безопасности в истории нашей страны. Я и многие другие генеральные прокуроры по всей стране используем все имеющиеся у нас инструменты для защиты наших сообществ. Но катастрофа продолжит нарастать в 2022 году», — подчеркнул Брнович.

rosbalt.ru

Он добавил, что администрация Байдена намеренно игнорирует федеральные законы и тем самым стимулирует массовую нелегальную иммиграцию. Политик предположил, что правительство, вероятно, разрабатывает теоретические меры, но это неизвестно. Гражданам лишь понятно, что подобное беззаконие наносит серьезный ущерб государству. Через южную границу в США попадают наркотики, опасные преступники, которые затем растворяются в обществе.

Ранее Байден выступил с обращением к гражданам страны, но не смог вспомнить, какой сейчас год. В своей речи он понадеялся, что 2020 год пройдет хорошо.