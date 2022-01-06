Хешрейт Bitcoin упал на фоне беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 6 января. Казахстан во время запретов в майнинговой сфере на территории Китая стал второй страной по числу добытых Bitcoin, однако недавнее отключение от Сети оказало негативное влияние на майнеров.

Оператор «Казахтелеком» решил отключить доступ к Сети на территории всей страны. Правительство планирует блокировать веб-версию мессенджера Telegram в республике. Крупные мобильные операторы прекратили предоставлять услуги доступа к интернету. Во время попытки подключиться к Сети у пользователя возникают проблемы. Правительство так хочет помешать координации демонстрантов.

Отключения Сети оказали негативное влияние на глобальную скорость добычи Bitcoin. В данный момент Казахстан находится на второй строчке по хешированию этой криптовалюты. На республику приходится 18% общей добычи Bitcoin. Первую строчку после отставки Китая занимают США. Курс Bitcoin на фоне событий в Казахстане упал до 44,2 тыс. долларов за монету.

Иранское правительство недавно в очередной раз ввело запрет на майнинг криптовалют. Причиной этого стала необходимость в понижении нагрузки на электростанции.