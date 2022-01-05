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Пушков указал на опасность плана экс-генсека Расмуссена по приему Украины в НАТО

Политика
Пушков указал на опасность плана экс-генсека Расмуссена по приему Украины в НАТО
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 5 января. Предложенный бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном способ вступления Грузии и Украины в блок приведет его к войне с Россией, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Расмуссен предложил предоставить Тбилиси и Киеву план действий по членству в НАТО, несмотря на имеющиеся у стран нерешенные территориальные споры. Взамен альянсу следует ограничить действие пятой статьи устава о коллективной обороне, заявил Расмуссен.

«На деле это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли», — считает Пушков.

Призыв экс-генсека НАТО звучит опасно и безответственно в «взвинченной атмосфере в Европе», а также в свете требований российской стороны о гарантиях безопасности, подчеркнул сенатор.

Пятая статья устава НАТО гласит, что нападение на одну или несколько стран альянса в Европе или Северной Америке «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Ранее в МИД РФ заявили, что Киев будет использовать поставки вооружения с Запада, чтобы расстреливать мирных граждан в Донбассе. В ЛДНР уверены, что киевские власти намерены поддерживать конфликт в регионе.

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украина нато пушков расмуссен
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