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Очевидцы заявили о начале боев на улицах Алма-Аты

Общество
Очевидцы заявили о начале боев на улицах Алма-Аты
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Алма-Ата, 5 января. Горожане опубликовали видео из Алма-Аты. На кадрах прохожие спасаются бегством, на фоне слышны, предположительно, автоматные очереди.

В городе ранее объявили начало антитеррористической операции. Уже известно о смерти двоих военных, которые принимали в ней участие.

Аэропорт города Алма-Ата недавно тоже был захвачен протестующими. Местные СМИ опубликовали в Сети видео с места событий. Сейчас горожане уже освободили здание.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. К этому часу на всей территории Казахстана, где несколько дней назад вспыхнули протесты, введен режим ЧП. Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Аты, аэропорт и здание управления комитета по нацбезопасности, вандалы громят офисы, магазины и банки. МИД РФ опубликовал рекомендации находящимся в стране россиянам, где граждан призвали не покидать место пребывания и избегать людных мест.

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Казахстан протесты беспорядки
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