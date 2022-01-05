Блинкен заявил об участии Европы в диалоге России и США

Вашингтон, 5 января. Вашингтон намерен обеспечить полноценное участие Европы в грядущем диалоге с Москвой.

Диалог с Россией не может состояться без участия Европы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Не будет никаких обсуждений по вашему поводу без вас — не просто полная координация, полные консультации, но и участие. Это тот базис, на котором мы двигаемся и продолжим двигаться вперед», — сказал Блинкен.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал подключить ЕС к переговорам России и США. В ходе посещения одного из прифронтовых населенных пунктов в Донбассе он заявил, что если Россия выразила желание общаться, то диалог должен быть организован. При этом Боррель отметил, что представителей ЕС также необходимо подключить к переговорам.