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Двое военных погибли в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате

Происшествия
Двое военных погибли в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Алма-Ата, 5 января. Двое военных Казахстана погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алма-Ата. Об этом сообщают локальные СМИ.

Двое военных стали жертвами во время антитеррористической операции. Известно об этом стало от представителей местных СМИ.

«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — сказано в сообщении.

Ранее антитеррористическая операция началась в Алма-Ате. Соответствующей информацией поделилась городская комендатура. Протестующим ранее удалось проникнуть на территорию аэропорта в Алма-Ате. Однако спустя некоторое время участники массовых беспорядков покинули воздушную гавань.

Акции протеста стартовали на территории Казахстана три дня назад. Жители выступают против резкого увеличения стоимости сжиженного газа.

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Казахстан военные аэропорт
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