Мародеры на бульдозере вскрыли банк в Алма-Ате

Алма-Ата, 5 января. Мародеры с помощью бульдозера попытались вскрыть один из банков в Алма-Ате. Видео с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

На записи видно как бульдозер сворачивает с дороги на тротуар и с разгона врезается в здание. Судя по всему, таким образом мародер попытался вскрыть парадный вход в помещение кредитной организации.

Протесты в Казахстане начались из-за роста цен на газ для автомобилей 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января. В столице введены ограничения на массовые мероприятия, сотрудники правоохранительных органов имеют право проводить досмотр граждан и их транспорта.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что мародеры крушат офисы, терминалы и магазины во время беспорядков в Алма-Ате. Ведомство призвало граждан не поддаваться на провокации.